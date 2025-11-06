Bostancı'da Motorcu Kavgası - Son Dakika
Bostancı'da Motorcu Kavgası

Bostancı\'da Motorcu Kavgası
06.11.2025 15:41
Bostancı Köprüsü'nde motorcu kavgasında bir sürücü, rakibine kaskla vurdu. Trafikte yoğunluk oluştu.

Bostancı Köprüsü'nde meydana gelen motorcu kavgasında bir sürücünün diğerine motor kaskıyla vurma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Megakentte motorcular arasında kavga çıktı. Olay, E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü civarında meydana geldi. İddialara göre trafikte seyir halinde bulunan bir grup motorcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

MOTOR KASKIYLA VURDU

Tartışma, sürücülerin motorlarından inmesiyle birlikte kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir motorcunun diğerine motor kaskıyla sert şekilde vurduğu görüldü.

Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk meydana gelirken, kavga çevredeki sürücüler tarafından güçlükle ayrılabildi.

Kaynak: İHA

