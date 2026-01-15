Boston Scientific, Penumbra'yı 14,5 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Boston Scientific, Penumbra'yı 14,5 Milyar Dolara Satın Alıyor

15.01.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boston Scientific, Penumbra'yı 14,5 milyar dolara satın alacak. İşlem 2026'da tamamlanması bekleniyor.

ABD'de medikal teknoloji şirketi Boston Scientific, aynı ülkedeki sağlık şirketi Penumbra'yı yaklaşık 14,5 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

ABD merkezli şirketten yapılan açıklamada, Boston Scientific'in Penumbra'yı nakit ve hisse senedinden oluşan bir işlemle satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, satın alma kapsamında Penumbra hisselerinin hisse başına 374 dolardan değerlendirileceği, söz konusu işlemin şirketin işletme değerini yaklaşık 14,5 milyar dolar seviyesine taşıdığı kaydedildi.

Satın alma işleminin Penumbra hissedarlarının onayı ve diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılında tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu alımın, Boston Scientific'in kardiyovasküler portföyünü genişleterek damar hastalıklarının artan yaygınlığına daha kapsamlı yanıt vermesine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Boston Scientific, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boston Scientific, Penumbra'yı 14,5 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:12:57. #7.11#
SON DAKİKA: Boston Scientific, Penumbra'yı 14,5 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.