Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran kadınların işlem sonrası rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldı. Aynı merkezde uygulama yaptırdığı belirtilen 7 kadının yoğun bakımda tedavi gördüğü, incelemelerin ardından merkezin kapatıldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

BOTOKS SONRASI ŞİKAYETLER BAŞLADI

İddiaya göre Tuğba Çöküş, bir hemşirenin görev yaptığı güzellik merkezinde botoks yaptırdı. İşlemden birkaç gün sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan Çöküş, ATV Haber'e konuşarak yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını, yürümekte de güçlük çektiğini anlattı.

Şikayetlerinin artması üzerine 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle acil servise başvuran Çöküş, hastanede benzer sorunlar yaşayan başka kişilerin de bulunduğunu söyledi.

“YÜRÜYEMİYORDUM”

Yaşadığı süreci anlatan Çöküş, “Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle acile gittim” dedi.

Kardeşiyle birlikte günlerce hastanede tedavi gördüğünü belirten Çöküş, taburcu edilmesine rağmen sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

“ÇİFT GÖRÜYORUM”

Konuşmakta ve nefes almakta güçlük çektiğini belirten Çöküş, elleri ve kollarında da güç kaybı yaşadığını söyledi. Görme problemlerinin sürdüğünü ifade eden Çöküş, çift ve karanlık görme şikayetlerinin bulunduğunu anlattı. Aynı merkezde botoks yaptıran başka kadınlarda da solunum, konuşma, yutkunma ve görme sorunları yaşandığı daha önce bildirilmişti.

GÜZELLİK MERKEZİ KAPATILDI

Yaşananların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. İncelemelerin ardından güzellik merkezinin kapatıldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.