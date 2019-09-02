Botox yerine "balık"

Dünya mutfağındaki üstün başarılarıyla şefler arasına adını altın harflerle yazdıran Rüzgar Sünbül, balık sezonunu başlamasıyla güzelliğine önem veren kadınlara müjdeyi verdi. Rüzgar Şef, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu, kemik ve kasların gençleşmesini sağlayan fosforun büyük bölümünü balıktan temin edebileceklerini söyleyerek, "İnsan vücudu fosfora kemik ve diş oluşumu, hücre büyümesi ve onarımı, enerji üretimi, kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri, böbrek işlevleri açısından ihtiyaç duyar" dedi.

Cilt güzelliği içim önemli bir yere sahip olan fosforun balıktan temin edilmesiyle son zamanlarda hemen herkesin tercih ettiği botox ve dolguya gerek kalmadığını söyleyen Rüzgar Sünbül, "Fosfor vücut için önemlidir aynı zamanda cilt güzelliği ve sağlıklı yaşamak içinde balık sezonunun açılmasıyla 'Denizden babam çıksa yerim' sözü aslında sağlık açısından olduğu kadar cilt güzelliği zeka ilerlemesine neden olur. Kemik ve kaslara olan etkisiyle de botox ve dolguya gerek kalmadan cilt gerginliğini elde edebiliriz" dedi.

DÜNYA BALIĞI TERCİH EDİYOR

Son günlerde dünyaca ünlü sanatçıların beslenme listelerine eklediği balık, botox ve dolguların popülerliğini bitirdi. Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Jessica Alba, Kim Kardashian, Salma Hayekgibi dünyaca ünlü gibi dünyaca ünlü isimler artık balıkla kırışıklıklarına son veriyor.