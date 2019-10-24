Son Dakika Haberleri: Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Son Dakika Güncel Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

12 dakika önce

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı, System.String[]

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, çorbanın sıcaklık ve dostluk olduğunu söyledi.

Köroğlu, "Boyabat Gençlik Merkezi olarak 'Merkezim Her Yerde' faaliyetleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ikinci öğretimde okuyan gençlerimize çorba ikramında bulunduk.

'Niye çorba' diye soran öğrencilerimize, çorbada annelerimizin şefkati, merhameti, babalarımızın alın teri, sıcaklık ve dostluk olduğunu söyledik. Öğrencilerimizle tanışmamıza vesile olan çorba etkinliği için bize yardımcı olan üniversite yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm üniversite öğrencilerini Boyabat Gençlik Merkezi'nin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılmaya davet eden Köroğlu, ilçe dışından Boyabat'a gelen öğrencilerin kendilerini yabancı ve yalnız hissetmemelerini istedi.

Etkinliğe, Boyabat Meslek Yüksekokulu Sekreteri Mehmet Emin Erdoğan, Müdür Yardımcısı Recep Kural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Cihan Tosunoğlu da katıldı.

Sinop Üniversitesi, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü Yargı Reformu Strateji Belgesi yasallaştı: Avukatlara yeşil pasaport hakkı verildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:20:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]