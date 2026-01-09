Boyabat'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Boyabat'ta Asayiş Toplantısı

Boyabat\'ta Asayiş Toplantısı
09.01.2026 13:29
Boyabat'ta muhtarlarla güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele konuları ele alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2025 yılı boyunca yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları, mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla kapsamlı bir toplantıda ele alındı.

Boyabat Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıda, özellikle uyuşturucu ile asayiş suçlarıyla mücadelede şüpheli durumların erken fark edilerek ilgili birimlere zamanında bildirilmesinin önemi vurgulandı. Mahalle bekçileriyle kurulan iletişimin güçlendirilmesi, mahallelerdeki kamu hizmetleri ve ihtiyaçların tespiti ile abartı egzozdan kaynaklanan gürültü kirliliği ve vatandaş şikayetlerine yönelik alınan önlemler toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ortak kullanım alanlarında, özellikle parklarda huzur ve düzenin sağlanmasına yönelik uygulamalar ile denetimlerin artırılması konusu da değerlendirilirken, muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri dinlendi.

Vali Mustafa Özarslan, mahalle bazlı güvenlik ve asayiş hizmetlerinin kolluk kuvvetleriyle daha etkin, koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için istişarelerde bulundu.

Toplantıda Vali Özarslan'a Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin eşlik etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Boyabat'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika

