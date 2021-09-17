Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Törene Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi , İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Kopar ve diğer ilgililer katıldı.

Dumlupınar İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

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