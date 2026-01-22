Boyabat\'ta Yangın: Evde Hasar Oluştu

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Çatpınar köyü Yalak Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.
