Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu - Son Dakika
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Finans

Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansmanında kullanıldığı iddiasıyla el konuldu.

02.11.2024 10:48
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.B., İ.B., Ş.B. ve S.B. ile avukatları katıldı. Başka suçlardan hükümlü olan Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

MAHKEME: HİSSELER FETÖ'YÜ FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILMIŞ

Eski Boydak Holding yöneticileri ve aile üyelerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki hisseleri, FETÖ'nün finansmanında kullanıldığı iddiasıyla mahkeme tarafından müsadere (el konuldu) edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.B., İ.B., Ş.B. ve S.B. ile avukatları katıldı. Başka suçlardan hükümlü olan Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Başka suçtan hükümlü Memduh ve İlyas Boydak ile tutuksuz sanıklar Şükrü ve Sami Boydak duruşmada hazır bulundu. Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler ise cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı

SANIKLAR HİSSELERE EL KONULMASINA KARŞI ÇIKTI

Savcı, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki hisselerinin müsaderesini talep etti. Sanık Memduh Boydak, Boydak Holding'in 2008'de bankadaki hisselerini 582 milyon dolara yabancı bir bankaya sattığını ve bu satışın terörle bağlantılı olmadığını ileri sürüp müsadere talebinin reddini istedi. Boydak, hisselerin aile mirası olduğunu ve satılması için süre talebinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak, MART 2024'te İstanbul'da yakalanmıştı.

Mahkeme, toplam yüzde 22,34 oranındaki hisselerin müsaderesine karar verdi. Boydak Holding yöneticileri daha önce FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden hapis cezası almış, hisseleri TMSF'ye devredilmişti.

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Son Dakika Finans Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
    Eskiya Erdogan 0 1 Yanıtla
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