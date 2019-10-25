Son Dakika Haberleri: Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu
Son Dakika Ekonomi Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

1 saat önce

İstikbal, Bellona ve Mondi gibi çok sayıda önemli markayı bünyesinde bulunduran Boydak Holding, isim ve logo değişikliğine gitti.

Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu, System.String[]

İstikbal, Bellona ve Mondi gibi çok sayıda önemli markayı bünyesinde bulunduran Boydak Holding, isim ve logo değişikliğine gitti. 2016 yılından bu yana TMSF tarafından yönetilen holdingin yeni ismi "Erciyes Anadolu Holding" oldu.

Boydak Holding, Anadolu Grubu, Erciyes, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:19 
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