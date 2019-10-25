Boydak Holding’in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu
1 saat önce
İstikbal, Bellona ve Mondi gibi çok sayıda önemli markayı bünyesinde bulunduran Boydak Holding, isim ve logo değişikliğine gitti.
İstikbal, Bellona ve Mondi gibi çok sayıda önemli markayı bünyesinde bulunduran Boydak Holding, isim ve logo değişikliğine gitti. 2016 yılından bu yana TMSF tarafından yönetilen holdingin yeni ismi "Erciyes Anadolu Holding" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:19
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