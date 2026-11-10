Böyle seçim görülmedi! Belediye başkanını yazı tura belirledi

Güney Amerika ülkesi Peru'da belediye başkanlığı seçimleri ilginç bir olaya sahne oldu. Conima kasabasında sandıkların açılmasının ardından iki adayın da aynı sayıda oy aldığı ortaya çıktı. Her iki adayın 671'er oy almasıyla seçimde eşitlik yaşanırken belediye başkanının belirlenmesi için kura yöntemine başvuruldu.

671 OYA KARŞILIK 671 OY

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iki aday arasında tek bir oy farkının bile bulunmadığı anlaşıldı. Oy sayımı kazananı belirlemeye yetmeyince devreye Peru'nun seçim mevzuatı girdi. Ülkede eşit oy alınması durumunda seçimin sonucunun kura çekilerek belirlenmesine imkan tanıyan düzenleme uygulandı.

BELEDİYE BAŞKANINI MADENİ PARA BELİRLEDİ

Peru'da seçim yetkilileri, 2026 yılında oy eşitliklerinin giderilmesi için standart bir yöntem belirledi. Buna göre eşitlikle sonuçlanan seçimlerde bir sol değerindeki madeni parayla yazı tura atılıyor. Conima'daki seçimde de bu yönteme başvurularak iki aday arasındaki eşitlik giderildi. Böylece sandıktan aynı sayıda oyla çıkan adaylardan biri, madeni paranın sonucuyla belediye başkanlığı yarışını kazandı.