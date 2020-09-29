Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor - Son Dakika

Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor

Boyner, Boyner Express ile kapıya teslimat hizmetini müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor, System.String[]

Boyner, Boyner Express ile kapıya teslimat hizmetini müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada internet siparişlerindeki teslimat seçeneklerine ek olarak aynı gün veya ertesi gün istedikleri saatte teslimat hizmeti alabilecekler.

Boyner, pandemi döneminde müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği ve payı iyice artan kapıya teslimat hizmetine yeni bir soluk getirmek üzere çalışma başlattı. Şirket, iş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını da devreye sokarak müşteri mutluluğunun önemli bir parçası olan lojistik ve teslimat sektörüne de giriş yapıyor.

Açıklamaya göre Boyner Express ile Boyner ve Morhipo müşterilerinin siparişleri aynı gün içinde veya müşterinin istediği gün ve saatlerde teslim edilebilecek. Pandemi döneminde sunulan yeni teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün teslimat, randevulu teslimat, akşam saatlerinde ya da Pazar dahil hafta sonu teslimat, kapıda ödeme, kolay iade gibi seçenekler günlük hayatın yoğun temposunda müşterilere kolaylık sağlayacak. Müşteriler dilerse daha önceden belirlenen teslimat adresini, saatini veya gününü değiştirebileceği gibi teslimatın temassız olmasını da tercih edebilecek.

Lojistik ve kapıya teslimata kadın dokunuşu

Şirketin yeni dağıtım operasyonunda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. Şirketin yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla Boyner, erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine kadın çalışan istihdamı ve hizmet yaklaşımı ile yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Boyner, yeni dağıtım ağı Boyner Express'i Ekim ayında İstanbul'da devreye alacak ve kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracak.

Çamurdan: "Kapıya teslimat işine yeni bir bakış açısı kazandıracağız."

Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan Boyner'in yeni hizmetiyle ilgili şunları söyledi: "Boyner.com.tr ve Morhipo'nun online ticarette payı artarken müşterilerimizin online alışveriş deneyimini uçtan uca geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyoruz. E-ticaret işimiz yüzde 80'leri aşan bir hızla büyüyor. Teknoloji ve insan kaynağı ve deneyim yatırımları ile sağladığımız bu başarıyı, en çok ihtiyaç duyduğumuz dağıtım ağı yatırımıyla da pekiştirerek müşterilerimize verdiğimiz hizmeti bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Kendi dağıtım operasyonumuz Boyner Express'in katacağı güçle müşterilerimiz hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşayabilecek. Boyner.com.tr ve Morhipo siparişleri artık müşterilere Boyner hızı ve kalitesinde teslim edilecek. Böylece müşterilerimizin zaman zaman sıkıntı yaşadıkları teslimat problemini, birlikte çalıştığımız kargo şirketlerinin hizmetlerine ek olarak iş ortağımız Scotty'nin de desteğiyle sunacağımız kendi özel hizmetimizle de çözme imkanımız olacak. Ürünlerin paketlenmesinden taşınmasına, pandemiye özel hijyen tedbirlerine, zamanında teslimattan farklı teslimat seçeneklerine, teslimat personelinin hizmet standardı ve diğer tüm ince detaylarıyla son dönemde gelişen ve pandemide önemi daha da artan lojistik ve teslimat işine yenilikler getirmek üzere önemli bir yatırıma imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." - İSTANBUL

Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor
Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor
Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor
Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor

Boyner, Pazar, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu
Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti         
16:53
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyner kapıya teslimat hizmetini devreye alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei