Boynuna saplanan makasla felç kalan 13 yaşındaki Ezel'in davası - Son Dakika

Boynuna saplanan makasla felç kalan 13 yaşındaki Ezel'in davası

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makasın parka gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna isabet etmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makasın parka gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna isabet etmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezel'in dayısı Ekrem Erdem, "Yeğenim Ezel'in boyundan aşağısı felç vaziyette. Doktorlar bir ümit olmadığını söylemekte. Okula gidemiyor" dedi.

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Gök Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) arıza nedeniyle katılamadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı.

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

"DOKTORLAR ÜMİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Tanık olarak dinlenen mağdur Ezel Erdem'in dayısı Ekrem Erdem, 10 senedir mağdur çocukla birlikte yaşadığını ifade etti. Tahir Çelik'in ve arkadaşlarının Ümit Gök'ün ailesinden yol istediğini, yol verilmeyince de Gök'ün ailesine sopalarla saldırdıklarını anlatan Erdem, "Kavga çıkınca kardeşim ve yeğenime aşağıda beklemelerini söyledim. Bir süre sonra ben aracımla çocukları diğer sokaktan almaya giderken yeğenim Ezel'in boynuna makas saplanmış bir vaziyette geldiğini gördüm. Hatta Ümit Gök'ün annesi saplanmış makası çıkarmak isteyince ben de kızdım, çıkarttırmadım. Ben yeğenime makası Ümit'in ve başka birinin attığını görmedim. Yeğenim Ezel'in boyundan aşağısı felç vaziyette. Doktorlar bir ümit olmadığını söylemekte, okula gidememektedir" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, parka gitmek üzere olan Ezel Erdem'in boynuna saplandı. Erdem, boynundan aşağısı tutmayacak şekilde felç oldu. Olay sonrası tutuklanan Ümit Gök hakkında "Silahla beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Esentepe Mahallesi'nde Tahir Çelik ve kardeşleri ile Ümit Gök arasında yol verme tartışması yaşandığı, Ümit Gök'ün ailesinin darp edildiği belirtildi. Ümit Gök'ün darp edildikten sonra kendi dükkanına giderek makas aldığı, makası tartıştığı kişilere fırlattığı ve makasın parka gitmek üzere evden çıkan Ezel Erdem'in boynuna saplandığı ifade edildi. İddianamede Erdem'in yaralanması sonucu yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olduğu, Erdem'de saptandığı belirtilen kırığın hayati fonksiyonlarını orta derece etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

TAHLİYE EDİLİP YENİDEN TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2019 tarihli ilk duruşmada tutuklu sanık Ümit Gök, dükkanlarının önünde araç park etme tartışması çıktığını, çıkan tartışmada annesinin ve babasının darp edildiğini öne sürdü. Mahkeme, sanık Ümit Gök'ün adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verdi. Ancak Ahbap Platformu adına aileye gönüllü olarak avukatlık yapan Emre Eşiyok'un celse arasında tahliye kararına itirazı üzerine sanık Ümit Gök, 27 Ağustos 2019 tarihinde yeniden tutuklandı.


Asliye Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boynuna saplanan makasla felç kalan 13 yaşındaki Ezel'in davası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:00 Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:26 Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 17:11 Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
19:00
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
17:26
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
17:24
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
17:11
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 19:12:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boynuna saplanan makasla felç kalan 13 yaşındaki Ezel'in davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]