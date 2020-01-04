Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, Şehit İsrafil Kargı Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Veysel Tel ile 17 yaşındaki M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. M.Y., yanındaki bıçakla Tel'i boğazından bıçakladı. Talihsiz genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan Veysel Tel, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Tel, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tel'in cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere morga konuldu.


Olayın şüphelisi M.Y. ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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