Bozay ve Rakoceviç'ten Nezaket Ziyareti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Vuk Rakoceviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, nezaket ziyareti çerçevesinde Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Vuk Rakoceviç'i kabul etti" denildi.