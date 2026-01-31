Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, lodos nedeniyle karaya oturduktan sonra kurtarılan 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' tarafından çekilip, bakım için Yalova'ya götürülüyor.

4 Ocak'ta Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, Bozcaada açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçinde 26 personel bulunan geminin kaptanı, durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10 ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tanker için başlatılan kurtarma çalışması, 16 Ocak'ta tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6' römorkörleri katıldı. Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

'Nene Hatun' römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen 'QUENDIL' isimli tanker, bugün saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Tankere boğazı geçişi sırasında KEGM'e bağlı 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-20, "Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-18' römorkörleri eşlik etti. Saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan tanker, Nara Burnu'nu döndükten sonra Yalova'ya bakıma gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

AKDENİZ'DE UKRAYNA TARAFINDAN İHA İLE VURULMUŞ

Öte yandan, 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,