Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı

31.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozcaada açıklarında karaya oturan boş tanker, 'Nene Hatun' ile Yalova'ya götürüldü.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, lodos nedeniyle karaya oturduktan sonra kurtarılan 249 metre uzunluğundaki boş ham petrol tankeri, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' tarafından çekilip, bakım için Yalova'ya götürülüyor.

4 Ocak'ta Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, Bozcaada açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçinde 26 personel bulunan geminin kaptanı, durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10 ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tanker için başlatılan kurtarma çalışması, 16 Ocak'ta tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6' römorkörleri katıldı. Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

'Nene Hatun' römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen 'QUENDIL' isimli tanker, bugün saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Tankere boğazı geçişi sırasında KEGM'e bağlı 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-20, "Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-18' römorkörleri eşlik etti. Saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan tanker, Nara Burnu'nu döndükten sonra Yalova'ya bakıma gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

AKDENİZ'DE UKRAYNA TARAFINDAN İHA İLE VURULMUŞ

Öte yandan, 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerinin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Nene Hatun, Denizcilik, Bozcaada, Yalova, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:14:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.