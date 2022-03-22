Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

22.03.2022 19:38
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise 08.00 ve 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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