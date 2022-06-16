Bozdağ: "Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar" - Son Dakika
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Bozdağ: "Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar"

16.06.2022 12:13

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.

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Adalet Bakanı Bozdağ: "Vicdanımızın sadece hür olması yetmez, aynı zamanda vicdanımızın anayasa, hukuk ve kanuna bağlı olması şarttır"

Adalet Bakanı Bozdağ: "Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, cübbeleri hakim ve savcı cübbesi de olsa asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar'

Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar
Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar
Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar
Bozdağ: Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozdağ: 'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozdağ: "Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar" - Son Dakika
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