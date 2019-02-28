Bozkırın Tezenesi" Eserleriyle Anıldı

Edirne'de, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş konserle anıldı.

Edirne'de, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş konserle anıldı.



Trakya Üniversiteler Birliğince, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde bozlak ustası Neşet Ertaş gönüllerde yer etmiş eserleriyle yad edildi.



Vatandaşların ilgi gösterdiği 1 saat süren konserde, "Gönül dağı, sevdan olmasaydı, yazımı kışa çevirdin, Ahirim sensin, Bahçe duvarından aştım, Kurusa fidanım, Zahidem" gibi türküler seslendirildi.



Konser sonunda TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, topluluk şefi Dr. Öğretim Üyesi Arda Göksu'ya hediye takdim ederek teşekkür etti.



Programa, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Neziha Musaoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve vatandaşlar katıldı.

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