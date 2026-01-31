Bozkurt\'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bozkurt İlim Yayma Cemiyeti tarafından ilçede satranç turnuvası düzenlendi.
Beden eğitimi öğretmeni Emrullah Kayğusuz gözetiminde düzenlenen turnuvaya 35 ilkokul öğrencisi katıldı.
Turnuvada dereceye giren öğrenciler Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından ödüllendirildi.
