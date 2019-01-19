Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim

Bozüyük Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi personeline yönelik olarak 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planlaması kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri başladı.

Bozüyük Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim, System.String[]
Bozüyük Belediyesi personeline yönelik olarak 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planlaması kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri başladı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programının ilk bölümüne belediyenin çeşitli hizmet birimlerinden 30 kişilik bir grup katıldı. Kurumsallaşma oluşumunda en önemli etkinliğin eğitimle sağlanacağı amacı ile verilen eğitimlerde etkin bir iletişim ile yerinde etkin, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunumu personelin görevini yürütürken uymaları gereken kuralların benimsenmesi ve bilinçli personel yapısının güçlenmesi hedef alınıyor. Eğitim çalışmasında personellere İletişim ve Etik Konularında eğitim veriliyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

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