Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'nden konferans

Toplum farkındalığını artırmak amacıyla Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından organize Edilen "Engelsiz Yarınlar" konferansı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik katıldı. Programı takip edenler arasında Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde görevli Kuruluş Müdürü Burhan Çaçan da yer aldı.



Etkinlikte konuşan İsmail Çelik, "Bu etkinliklerde amacımız engellilerin toplum içindeki görünürlüğünü artırmaktır. Doğuştan ve sonradan engelli olunabilir, dolayısıyla herkes bir engelli adayı olduğunu unutmamalıdır. Önceden engellilere karşı duyarlılık daha azdı ancak devletin yapmış olduğu uygulamalar sayesinde son zamanlarda toplumumuzun engellilere karşı duyarlılığı daha fazladır. Devletimizin engelli bireylere bakan kişilere sağladığı aylık bin 219 Türk Lirası destek çok faydalıdır" dedi. - BİLECİK