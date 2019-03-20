Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te 17 Noktada Ücretsiz İnternet

Bozüyük'te 17 Noktada Ücretsiz İnternet

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz internet uygulaması 17 noktada hizmet veriyor.

Bozüyük'te 17 Noktada Ücretsiz İnternet, System.String[]
Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz internet uygulaması 17 noktada hizmet veriyor.

Geçen Cuma günü törenle hizmet vermeye başlayan Akpınar Mahalle Konağı, Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz internet uygulaması kapsamına alınan 17. nokta oldu. Bozüyük Belediyesi vatandaşlara sunduğu alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından interneti de belli noktalarda vatandaşlara ücretsiz sağlıyor. Kentin en çok ziyaret edilen yerleri olan 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Kent Ormanı, Otogar, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Metristepe Kültür Merkezi, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı, Osmangazi Parkı, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası, Cumhuriyet Meydanı, Yeni Mahalle Konağı, Cemalettin Köklü Parkı, Tekke Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Han Parkı ve yeni kapalı pazar yerinin ardından Akpınar Mahalle Konağı'nda da ücretsiz kablosuz internet uygulaması hizmet vermeye başladı.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması amacıyla verilen ücretsiz internet hizmeti özellikle gençler tarafından kullanılırken yoğun ilgi görüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Akpınar, Bozüyük, Güncel
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