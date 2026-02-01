Bozüyük'te Uyuşturucu Zanlısı Gözaltında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
