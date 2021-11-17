Bozüyük TSO'dan eğitime destek - Son Dakika

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda, ilk ve ortaöğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldığı bildirildi.

TSO Başkanı Buğra Levent, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kaban dağıtımında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de iş dünyasından aldıkları destek ile eğitim gören 834 öğrenciye kaban dağıtıldığını bildirdi.