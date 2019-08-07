Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da 4 araç kundaklandı
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Bozyazı'da 4 araç kundaklandı

49 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Bozyazı'da 4 araç kundaklandı, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki 4 araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halinde bulunan bir araca yanıcı madde dökerek yaktı. Yakılan araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçtan çıkan alevler yanındaki park halindeki 3 araca sıçradı. Araçların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 araç söndürülürken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda bir otomobil ile 3 minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Karaisalı, Bozyazı, Mersin, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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