Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki kamyonet ve otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki 33 BCJ 762 plakalı kamyonet ve 150 metre uzaklığındaki 07 ZL 280 plakalı otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasına ilişkin araştırma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Park Halindeki Araçlarda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.