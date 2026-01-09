Bozyazı Müftüsü 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Bozyazı Müftüsü 'Yılın Kareleri' Oylamasında

09.01.2026 16:24
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraflara oy verdi.

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Avcı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" karelerini seçti.

Avcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

