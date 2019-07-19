Son Dakika Haberleri: Bradley Cooper ve Irina Shayk velayet konusunda anlaştı
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Bradley Cooper ve Irina Shayk velayet konusunda anlaştı

1 saat önce

Bradley Cooper ve Irina Shayk iki yaşındaki kızları Lea de Seine'in velayetini ortaklaşa paylaşmak üzere çoktan anlaşma yapmış.

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Bradley Cooper ve Irina Shayk iki yaşındaki kızları Lea de Seine'in velayetini ortaklaşa paylaşmak üzere çoktan anlaşma yapmış.
Bradley Cooper ve Irina Shayk velayet konusunda anlaştı
Bradley Cooper, Irina Shayk, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:01 
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