Bradley Cooper ve Irina Shayk velayet konusunda anlaştı
1 saat önce
Bradley Cooper ve Irina Shayk iki yaşındaki kızları Lea de Seine'in velayetini ortaklaşa paylaşmak üzere çoktan anlaşma yapmış.
Bradley Cooper
ve Irina Shayk
iki yaşındaki kızları Lea de Seine'in velayetini ortaklaşa paylaşmak üzere çoktan anlaşma yapmış.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:01
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