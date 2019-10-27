Son Dakika Haberleri: Bremen, Leverkusen'le yenişemedi! Ömer Toprak ve Nuri Şahin forma giydi...
Son Dakika Spor Bremen, Leverkusen'le yenişemedi! Ömer Toprak ve Nuri Şahin forma giydi...

Bremen, Leverkusen'le yenişemedi! Ömer Toprak ve Nuri Şahin forma giydi...

1 saat önce

Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58'inci dakikada Lucas Alario'dan gelirken, konuk takımın gollerini 40'ıncı dakikada Milot Rashica ve 48'inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.

Bremen, Leverkusen'le yenişemedi! Ömer Toprak ve Nuri Şahin forma giydi..., System.String[]

Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4'üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58'inci dakikada Lucas Alario'dan gelirken, konuk takımın gollerini 40'ıncı dakikada Milot Rashica ve 48'inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.


Mücadelede Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika forma giydi. Bayer Leverkusen de ise Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay 62 dakika sahada kaldı.


Davy Klaassen, Ömer Toprak, Nuri Şahin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:54 
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