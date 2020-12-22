Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika

Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı

22.12.2020 23:11
Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı, System.String[]

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.

Brentford Community Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Brentford, Premier Lig takımı Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada İngiliz futbolcu Josh Dasilva'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Brentford, kupa tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Newcastle United FC, Brentford F.C., İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika Spor


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