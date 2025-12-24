Breton'dan ABD'ye Eleştiri: Cadı Avı mı?

ABD'nin vize yasağı getirdiği eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton, ABD yönetimini "cadı avı" yapmakla itham etti.

AB Komisyonunun eski Fransız üyesi Breton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Dışişleri Bakanlığının "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla kendisinin de aralarında yer aldığı 5 kişiye vize kısıtlaması getirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"McCarthy'nin cadı avı geri mi döndü?" ifadesini kullanan Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın demokratik olarak seçilmiş Avrupa Parlamentosu'nun yüzde 90'ı ve 27 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Breton, "Amerikalı dostlarımız sansür sandığınız yerde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız asıllı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne de "Selefim Thierry Breton 2019'da seçmenler tarafından verilen yetkiye sadık kalarak Avrupa çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir." ifadesini kullandı.

Sejourne, Avrupalıların yaptırımla susturulamayacağına işaret ederek, Breton ve ilgili diğer kişilerle tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapmış olan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.