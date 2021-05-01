- Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi- Askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesi talep edildi - Son Dakika

- Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sokağa indi

Askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesi talep edildi

RIO DE JANEIRO - Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro'yu destekleyen ve askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesini isteyen binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde sokaklara döküldü.

Brezilya'nın başkenti Brasilia da dahil Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre ve Fortaleza gibi farklı kentlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri sokağa indi. Askeri müdahale için Bolsonaro'ya tam yetki verilmesini isteyen binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenledi. Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da Bolsonaro destekçileri, üzerinde "Brezilya'yı temizlemesi için Bolsonaro'ya tam yetki" yazan pankartlar açtı. Sosyal medya kullanıcıları da "Bolsonaro'ya yetki veriyorum" (EuAutorizoBolsonaro) etiketine destek verdi.

Brezilya bayrağının renklerinde yeşil ve sarı kıyafetleri tercih eden maskesiz Bolsonaro destekçileri, korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kaldırılması için çağrıda bulunarak, federal hükümetin kararlarına karşı kapanma kararı alan vali ve belediye başkanlarının görevden alınmasını talep etti. Bolsonaro destekçileri, askeri darbe döneminin popüler şarkılarından "Seni seviyorum Brezilya" (Eu te amo meu Brasil ) şarkısını açarak, yüksek sesle çaldılar.

Bolsonaro destekçileri daha önce de Devlet Başkanı'na karşı gelen vali ve belediye başkanlarının görevden alınması için orduya yerel yönetimlere el koyması çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest bırakılmasını da protesto ederek, Silva'nın yeniden için tutuklanmasını talep etti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise destekçilerinin başkent Brasilia'da helikopterle uçuş gerçekleştirdi. Bolsonaro'nun, Kurumsal Güvenlik Bakanı General Augusto Heleno ile yaptığı uçuş göstericilerden alkış aldı.