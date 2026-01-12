Briç Turnuvası Burhaniye\'de Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gün gelişirken, turnuvalar da devam ediyor. Briç kulübünde düzenlenen son Simultane Turnuvasında 36 sporcunun çekişmesi büyük heyecana sahne oldu.

Ören Mahallesindeki Briç Kulübünde düzenlenen Simultane Turnuvasında, büyük heyecan yaşandı. Turnuvada, birinci olan Muzaffer Mutçuoğlu ve Tayfun Tırpan çiftinin madalyaları Briç Balıkesir Temsilcisi Bülent Turan tarafından verildi. Yeni başlayanlar için eğitim verdiklerini kaydeden Briç Kulübü yönetim kurulu üyesi Uğur Tarhal, haftanın 6 günü turnuva düzenlediklerini söyledi. Turnuva birincisi Tayfun Tırpan, " Yaklaşık 40 yıldır briç oynuyorum. Burhaniye de briç için çok uygun bir ortam var. Güzel bir kulüp var burada. Arkadaşlarla toplanıyoruz. Burada hafta içi aramızda, hafta sonu da çevre ilçelerden gelenlerle birlikte bayağı ciddi çok katılımlı turnuvalar düzenliyoruz. Güzel bir spor. Güzel bir vakit geçirme aracı. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR