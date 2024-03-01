BRICS+ Fashion Summit'te düzenlenen özel ileri dönüşüm atölyeleri çevresel farkındalığı artırdı

Moda

Moda endüstrisinin profesyonel isimleri ve katılımcılar Moskova'da düzenlenen BRICS+ Fashion Summit'in çeşitli konuları ele alan etkinliklerde bir araya geldi. Etkinlikliğin beşinci gününde düzenlenen özel ileri dönüşüm atölyelerinde RISHI markasının kurucusu Margarita Reznikova ve General VI markasının kurucusu Viktoria Generalova moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemi ve sürdürülebilir moda konularını ele aldı.

BRICS+ Fashion Summit'in son gününde GES-2 Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyeye ilgi yoğundu. Atölyeye katılım sağlayan moda tutkunlarına sürdürülebilirlik kavramına, sürdürülebilirliğin modadaki önemine ve sürdürülebilir modaya ilişkin bilgiler aktarıldı.

Eski parçalar değerli ve yararlı giysilere dönüştürebiliyor

RISHI markasının kurucusu Margarita Reznikova ve General VI markasının kurucusu Viktoria Generalova, katılımcılara eski ve kullanılamayan parçaların nasıl değerli ve faydalı giysilere dönüştürülebileceğine dair ipuçlarını paylaştı.

BRICS+ Fashion Summit'teki moda programları, B2B showroom'u ve uluslararası tasarımcıların podyum gösterileri, Zaryadye Parkı'ndaki Parking Gallery'de 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Neredeyse 3.000 metrekarelik bir alana sahip olan Parking Gallery; sergiler, konserler ve forumlar gibi etkinliklere ev sahipliği yapmak için teknik imkanlarla donatıldı.