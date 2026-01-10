BRICS'ten Ortak Deniz Tatbikatı - Son Dakika
BRICS'ten Ortak Deniz Tatbikatı

10.01.2026 15:05
Çin, Rusya ve Güney Afrika, 'Barış İradesi 2026' tatbikatıyla deniz güvenliğini artıracak.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin, Rusya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere BRICS üyelerinin katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre "Barış İradesi 2026" kod adlı tatbikat, ocak ayının başlarıyla ortası arasında Güney Afrika'nın Simon's Town Limanı açıklarında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

"Önemli deniz yollarının ve ekonomik denizcilik faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için ortak eylemler" temalı tatbikatta, katılımcılar terörle mücadele, kurtarma ve deniz saldırılarına karşı operasyonlar ve mesleki değişimler ve gemi turları gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Tatbikat, katılımcı ülkeler arasında askeri değişim ve işbirliğini derinleştirmeyi ve denizcilik tehditleriyle mücadele konusunda ortak yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua

