Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı - Son Dakika Magazin

Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

6 saat önce

38 yaşındaki Spears, bu aşın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum.

Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı, System.String[]

38 yaşındaki Spears, bu aşın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü" mesajıyla paylaştı.


Spears'ın paylaşımına hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:38 
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