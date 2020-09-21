- Brüksel'de arabasız gün maskesiz güne dönüştü - Son Dakika

- Brüksel'de arabasız gün maskesiz güne dönüştü

BRÜKSEL - Her yılın Eylül ayında düzenlenen ve alternatif ulaşım yöntemlerini yaymayı amaçlayan "arabasız gün" uygulaması, bu yıl maske zorunluluğu olan Brüksel'de maskesiz güne dönüştü.

Dünyayı saran ve Avrupa'da da hala etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle Belçika'nın başkentinde zorunlu maske uygulaması devam ediyor. Her yıl yoğun trafiğin azaltılması ve hava kirliliğinin düşürülmesi amacıyla bisiklet gibi hafif ulaşım araçlarının ve toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla, her yılın Eylül ayının üçüncü Pazar günü özel araçların trafiğe çıkması yasaklanıyor. Brükselliler başta bisiklet olmak üzere hafif ulaşım araçlarıyla sokaklarda ve caddelerde rahatça gezebiliyorlar.

Bu yılki arabasız gün koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Brüksel genelinde özel araçların trafiğe çıkmadığı caddelerde küçük büyük birçok insan bisiklet ve benzeri araçlarıyla günün keyfini çıkardı. Güneşli ve sıcak havanın da etkisiyle günü caddelerde geçiren Brükselliler maske takmadan bir gün yaşadılar. Çünkü Brüksel'de maske yasağı bisiklet sürenlere tartışmaların ardından istisna olarak kaldırılmıştı. Bu istisnadan yararlanan Brükselliler arabasız günü adeta maskesiz güne çevirdiler.

Toplu taşıma araçları, ambulanslar ve polis araçlarının dışında sadece özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği arabasız günde polis sürekli devriye gezerek izinsiz trafikte dolaşan araçları toplayarak kontrollü bir şekilde şehir dışına çıkarıldı. Sabah saat 9.30'da başlayan uygulama akşam saat 19 itibariyle sona erdi.