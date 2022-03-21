Brüksel'de zirveler haftası - Son Dakika
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Brüksel'de zirveler haftası

21.03.2022 12:33
Brüksel'de zirveler haftası

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bu hafta bir günde 3 büyük zirve toplantısına ve onlarca devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında bu hafta bir günde 3 büyük zirve toplantısına ve onlarca devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak.

24 Mart'ta düzenlenecek üç zirveden biri NATO karargahında yapılacak. NATO Liderler Zirvesi, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

Zirve toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler ele alınacak. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

AB Liderler Zirvesi

Bir diğer zirve toplantısı 27 AB ülkesinin liderleri arasında yapılacak. 24-25 Mart'taki olağan zirve toplantısı yine Rusya-Ukrayna savaşı ağırlıklı geçecek.

Toplantının bir bölümüne NATO Zirvesi için Brüksel'e gelecek ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

Planlı AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın saldırısı öncesinde zaten güvenlik konusunun ele alınması planlanıyordu. Toplantıda, liderlerin AB'nin güvenliğiyle ilgili gelecek 5-10 yıllık dönem için atacağı adımları belirleyecek "Stratejik Pusula" belgesinin liderlerce onaylanması bekleniyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonrasında belgede yeni döneme uygun değişiklikler yapıldığı ve henüz açıklanmayan metnin "yeni gerçekliğe" uyarlandığı belirtiliyor.

AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımlara yenilerinin eklenmesi, Rusya ile ticaret konuları, enerji tedariki gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Liderler ayrıca rutin zirve toplantısı sırasında bir oturumda da Avro Zirvesi için bir araya gelecek. Bu toplantıda ekonomik durum, bankacılık ve sermaye piyasalarındaki durum görüşülecek.

G7 Zirvesi

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da Brüksel'de görüşecek.

G7'nin dönem başkanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor.

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Avrupa Birliği, Hükümet, Ukrayna, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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