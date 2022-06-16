Bruma imzayı attı - Son Dakika
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Bruma imzayı attı

16.06.2022 17:12
Bruma imzayı attı

Fenerbahçe, Portekizli 27 yaşındaki futbolcu Bruma ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Portekizli 27 yaşındaki futbolcu Bruma ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, PSV Eindhoven'dan Bruma'yı (Armindo Tue Na Bangna) satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Bruma, PSV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bruma imzayı attı - Son Dakika

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