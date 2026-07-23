Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Bruno Fernandes\'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket
23.07.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Portekizli futbolcusu Jessica Silva'nın "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" paylaşımını beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Fernandes'in bu hamlesi, sosyal medyada transfer ihtimaline ilişkin yorumları da beraberinde getirdi.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir harekete imza attı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Portekizli yıldızı Jessica Silva'nın "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" notuyla yaptığı paylaşımı beğenen Fernandes, sosyal medyada gündem oldu.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 10 numara takviyesi için Bruno Fernandes'i transfer listesinin üst sıralarına aldığı öne sürülmüştü. Portekizli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi bulunsa da sarı-kırmızılı yönetimin şartları zorlamayı planladığı iddia edilmişti.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

SOSYAL MEDYADAKİ BEĞENİ DİKKAT ÇEKTİ

Jessica Silva'nın Galatasaray formasıyla yaptığı ilk paylaşıma Bruno Fernandes'in yanı sıra Milan'ın yıldızı Rafael Leao da beğeni bıraktı. Özellikle Bruno Fernandes'in adının Galatasaray ile transfer söylentilerinde geçmesi nedeniyle bu etkileşim, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

TRANSFER ZOR GÖRÜNÜYOR

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Bruno Fernandes'in kariyerine Manchester United'da devam etmeyi planladığı ve kulübün de tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek için şartlarını zorlayabileceği yönünde haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

Manchester United, Bruno Fernandes, Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Bruno Fernandes Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Bolu’da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:44:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.