Bryan Oringher ile Toronto Raptors’ın şampiyonluğu üzerine

Toronto Raptors’ın şampiyonluğunda birçok faktör öne çıkarıldı: Pascal Siakam, Kawhi Leonard ve Kyle Lowry gibi özel hikayelere sahip yıldızlar, baş antrenör Nick Nurse’ün teknik dehası, takım başkanı Masai Ujiri’nin yarattığı ortam, takımın gelişim süreci...

Golden State Warriors ve Toronto Raptors… Bir hanedanın belki de devrilmesi, yeni bir şampiyonun doğması. Seri hakkında genel değerlendirmeniz nedir?





Her yönüyle mükemmel altı maç izledik. Golden State’in seriyi kazanması için büyük bir şansı vardı ancak yaşadıkları sakatlıklar ve Kawhi Leonard’ın sergilediği performans işleri değiştirdi. Raptors’ın bench’ten getirdiği Fred VanVleet ekstra katkılar verdi tabii. Pascal Siakam’ın sergilediği özel oyun, Kyle Lowry’nin iyi maçlar çıkarması da önemliydi. Ancak, Warriors’ın yaptıkları da övgüyü hak ediyor. KD’nin sakatlığına rağmen seri boyunca savaştılar, uyguladıkları savunma taktikleri ile serinin rekabetçilik seviyesini yukarıya taşıdılar. Sanırım izleyen herkes için güzel bir final serisi oldu.







Kevin Durant’in sakatlığı tabii ki serinin kaderini etkiledi. Bunun dışında, sizce serinin kaderini değiştiren nokta ne oldu?





Kevin Durant’in beşinci maçta sakatlıktan dönüp, aynı maçta çok daha ağır sakatlanması ve Klay Thompson’ın altıncı maçın kritik anlarına girilirken sakatlanması çok önemli noktalardı. Bunların dışında, Kawhi Leonard gerçekten de çok özel bir performans gösterdi. Biraz önce bahsettiğim isimlere ek olarak Serge Ibaka, Marc Gasol ve Norman Powell’ın pozitif gücü Toronto’yu birkaç adım öne taşıdı. Golden State’te ise bu rolü Quin Cook gibi oyuncuların üstlenmesini lazımdı ancak istenen katkı gelmedi. Bu durum da takımların performans derinliği arasında fark yarattı. Her maçın yakın geçtiği seride rol oyuncularınız dışında ekstra katkılar almanız lazım. Raptors bunu yaptı, Warriors ise yapamadı. Sakatlıklar dışında derinlik, serinin en önemli noktası oldu.





Nick Nurse dahiyane bir basketbol aklına ve peri masallarını andıran kariyere sahip. Onun koç profili hakkında neler söylemek istersiniz?





Ligde o seviyelerde olan birçok koç var ancak Nick Nurse biraz daha farklı. Dediğin gibi ilginç koçluk deneyimleri yaşadı ve ardından Toronto’ya geldi. Asistanlık görevinin ardından takımın baş antrenörü olarak çıktığı ilk sezonda NBA yüzüğüne ulaştı, bu gerçekten de inanılmaz. Hücum setlerini oldukça basit tutmaya çalışıyor; oyuncuları doğru yere yerleştir, mantıklı pas seçimleri yap ve net şutlara git. Onu özel kılan şey savunmada gizli. Her takıma karşı uyguladığı hareketli savunma setleri ve ikili baskı sonrası yarattığı kayma savunması harika. Pascal Siakam, Fred VanVleet ve Kawhi Leonard’ı bireysel olarak ne kadar geliştirdiğini de gördük. Raptors’ın bu başarısında büyük bir payı var.





Golden State Warriors hanedanlığı bu yenilgiden nasıl etkilenebilir? Sizce kalıcı bir çöküş yaşanabilir mi?





Bu sorunun değeri milyon dolarlara bağlı. Kevin Durant ve Klay Thompson, her iki oyuncu bu yaz arasında serbest olacak ancak her ikisi de çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Golden State, Klay’e beş yıl maksimum değerde bir kontrat vererek takımda tutmak isteyecek. Tabii ki Kevin Durant’ten de vazgeçmek istemiyorlar ancak o da maksimum kontrat isteyecektir. Bu iki oyuncuya kontrat verilse dahi gelecek sezon oynamaları zor olacak. Geriye iki yıldız kalıyor: Steph Curry ve Draymond Green. GSW, Durant olmadan da şampiyonluk kazandı ancak Klay’in ve bench derinliğinin olmaması işleri biraz daha farklı hale getiriyor. Kevon Looney’yi takımda tutup birkaç orta seviyeli hamle yaparlarsa tabii ki play-offun en güçlü takımlarından birisi olacaklar, ancak en güçlüsü olamazlar. Bir iki senelik yenilemenin ardından Klay takıma döner, hamleler yapılır, Durant’in durumu netleşir ve yeni harita çizilir. Onlar için çok zor bir yaz arası olacak. Ancak bir iki sezonun ardından yeniden iddialı konuma gelebilirler.





Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, yaz arasında Kawhi Leonard’ı alarak adeta kumar oynadı. Bu kumar ilk sezonunda inanılmaz olumlu sonuçlandı ancak sırada işin ikinci kısmı var. Yaz arasında serbest oyuncu konumuna geçecek olan Kawhi sizce takımda kalır mı?





Eğer ayrılırsa çok şaşırırım, adeta şok olurum. Bence şampiyonluk yaşadıktan sonra basketbola olan tutkusunu en üst seviyeye çıkardı, tamamen oraya odaklandı. Raptors gibi zor yollardan geçen bir takımı şampiyonluğa taşımasıyla bütün ülkenin sevgisini de kazandı. Basketbola olan aşkı, gösterdiği performans ve en sonunda gelen yüzük, bunlar gerçekten büyük faktörler.



Tabii NBA’de her şey yaşanabilir, bunu sıkça gördük. Eğer bu durum Kawhi için geçerli olursa Los Angeles’a gidebilir. Ama açıkçası böyle bir şeyin olmasını beklemiyorum. Asla.

