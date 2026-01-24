BŞEÜ\'de 164 Bin E-Kitap Erişime Açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), Springer Nature'a ait 164 binden fazla e-kitap akademisyenlerin erişimine açıldı.

Birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden biri olan Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş kapsamlı e-kitap koleksiyonları BŞEÜ kullanıcılarının erişimine açıldı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden bilimsel araştırmalara katkı sunacak 164 bin'den fazla e-kitaba erişim sağlanabilmektedir. Erişime açılan e-kitap koleksiyonlarının üniversitenin akademik personeli tarafından aktif ve yoğun şekilde kullanıldığı belirtilirken, veri tabanının özellikle uluslararası yayın hazırlama, atıf taramaları, proje yazım süreçleri ve ders içeriklerinin güncellenmesi aşamalarında önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Akademik personelden alınan geri bildirimlerde, koleksiyonların erişim kolaylığı, kapsam genişliği ve içerik kalitesi bakımından yüksek memnuniyet oluşturduğu, disiplinlerarası çalışmalara da önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Sunulan e-kaynakların lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders, ödev, tez ve araştırma çalışmalarında nitelikli akademik kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı, bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırıldığı belirtildi. BŞEÜ Kütüphanesi tarafından kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmaların üniversitenin bilimsel görünürlüğüne katkı sunduğu kaydedildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizde erişime açılan Springer Nature e-kitap koleksiyonları, akademisyenlerimizin disiplinlerarası araştırmalarını derinleştirmekte ve Web of Science kapsamında üretecekleri yayınlar için sağlam bir bilgi temeli oluşturmaktadır. Akademisyenlerimizin bu kaynakları etkin şekilde kullanmaları, araştırma üretkenliğini artıracak ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğünü daha da güçlendirecektir" dedi. - BİLECİK