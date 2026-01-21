BŞEÜ'den Yeni Avrupa İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BŞEÜ'den Yeni Avrupa İş Birliği

BŞEÜ\'den Yeni Avrupa İş Birliği
21.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ, Heimerer College ile Erasmus+ kapsamında iş birliği anlaşması imzalayarak uluslararasılaşma hedefini güçlendirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma hamlesi kapsamında Avrupa'daki akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kosova'nın Priştine kentinde faaliyet gösteren 'Heimerer College ile Erasmus+ KA171' Programı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ile 2026 yılı Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında öğrenci ve akademik personel hareketliliklerini kapsayan çift yönlü değişim faaliyetleri için bütçe oluşturulması hedefleniyor. İş birliği sayesinde öğrencilerin ve akademik personelin uluslararası deneyim kazanması, farklı eğitim sistemlerini tanıması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Heimerer College ile kurulan bu ortaklığın, iki kurum arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerine katkı sağlaması ve ortak projeler için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Anlaşma aynı zamanda Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'sinin Avrupa ve Balkanlardaki uluslararası ağını genişletme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında elde edilecek bütçe imkanlarıyla önümüzdeki dönemde öğrenci ve personel hareketliliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda üniversitemizin akademik ve kültürel etkileşim alanını her geçen gün genişletiyoruz. Öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun uluslararası deneyim kazanmasını sağlayacak bu tür iş birliklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'den Yeni Avrupa İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:07:54. #7.11#
SON DAKİKA: BŞEÜ'den Yeni Avrupa İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.