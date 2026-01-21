BŞEÜ\'den Yeni Avrupa İş Birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma hamlesi kapsamında Avrupa'daki akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kosova'nın Priştine kentinde faaliyet gösteren 'Heimerer College ile Erasmus+ KA171' Programı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ile 2026 yılı Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında öğrenci ve akademik personel hareketliliklerini kapsayan çift yönlü değişim faaliyetleri için bütçe oluşturulması hedefleniyor. İş birliği sayesinde öğrencilerin ve akademik personelin uluslararası deneyim kazanması, farklı eğitim sistemlerini tanıması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Heimerer College ile kurulan bu ortaklığın, iki kurum arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerine katkı sağlaması ve ortak projeler için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Anlaşma aynı zamanda Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'sinin Avrupa ve Balkanlardaki uluslararası ağını genişletme hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında elde edilecek bütçe imkanlarıyla önümüzdeki dönemde öğrenci ve personel hareketliliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda üniversitemizin akademik ve kültürel etkileşim alanını her geçen gün genişletiyoruz. Öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun uluslararası deneyim kazanmasını sağlayacak bu tür iş birliklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK