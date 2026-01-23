BŞEÜ'nde Çift Diploma Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
BŞEÜ'nde Çift Diploma Programı Başvuruları Başladı

BŞEÜ\'nde Çift Diploma Programı Başvuruları Başladı
23.01.2026 10:14
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Çift Diploma Programı için ara dönem başvuruları açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Çift Diploma' Programı ara dönem başvuruları başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde lisans programları arasında 15'ten fazla programın birbiriyle eşleştirildiği Çift Diploma Programı kapsamında, 2025-2026 yılı Bahar Yarıyılı için ara dönem başvurularının yeniden başladı. Program sayesinde öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programına ek olarak ikinci bir lisans diploması alma fırsatı yakalıyor. Üniversitede 9 fakültede aktif olarak uygulanan çift ana dal programları ile öğrenciler iki lisans programını eş zamanlı sürdürebilirken, programı başarıyla tamamlayanlar iki ayrı lisans diploması almaya hak kazanıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ayrıca 15 farklı birimde yürütülen yan dal programlarıyla öğrencilerin ilgi duydukları farklı alanlarda akademik bilgi edinmeleri sağlanıyor. Yan dal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırken, bu programların mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerini çeşitlendirdiği ifade ediliyor. Üniversitenin kalite politikaları kapsamında planlanan ve uygulanan çift ana dal ve yan dal programlarının müfredatları düzenli olarak gözden geçirilirken, öğrenci geri bildirimleri ile iç ve dış paydaş görüşleri de dikkate alınıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite olarak amacımız, öğrencilerimizi yalnızca tek bir alanda değil, farklı disiplinlerle desteklenmiş çok yönlü bireyler olarak yetiştirmektir. Çift ana dal ve yan dal programlarımız, öğrencilerimize akademik derinlik kazandırırken aynı zamanda mezuniyet sonrası kariyerlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Ara dönem başvurularının öğrencilerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor, tüm öğrencilerimizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'nde Çift Diploma Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: BŞEÜ'nde Çift Diploma Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
