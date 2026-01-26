BTP, Haydar Baş'ı Kabri Başında Andı - Son Dakika
BTP, Haydar Baş'ı Kabri Başında Andı

26.01.2026 12:15
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Haydar Baş'ı kabrinde ziyaret etti ve Viyana kongresini duyurdu.

(TRABZON) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ve partililer, BTP'nin kurucusu Haydar Baş'ı kabrinde ziyaret etti. Baş, "7 - 8 Şubat'ta Avusturya Viyana'da Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin 11'incisini yapacağız. Bu modelin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş... Biz de tabiri caizse ruhaniyetinden bir müsaade sadedinde geldik, duamızı yaptık. Buradan bir dahaki hafta sonu Viyana programı için hazırlıklarımızı yapıp Avusturya'ya gideceğiz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) üyeleri, Genel Başkan Hüseyin Baş öncülüğünde partinin kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş'ın Akçaabat ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Gelenler Haydar Baş için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şunları söyledi:

"Babamın doğum günü 28 Ocak. Hem doğum günü öncesindeki hafta sonu burada bir araya gelmiş olduk hem de 7 - 8 Şubat'ta Avusturya Viyana'da Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin 11'incisini yapacağız. Bu modelin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş... Biz de tabiri caizse ruhaniyetinden bir müsaade sadedinde geldik, duamızı yaptık. Buradan bir dahaki hafta sonu Viyana programı için hazırlıklarımızı yapıp Avusturya'ya gideceğiz.

"20 ülkeden 60'a yakın akademisyen katılacak"

Dünyanın sıkıştığı, çaresiz kaldığı ekonomik düzlemde bütün dünyaya tabiri caizse deniz feneri olmuş modeli bütün dünyaya tekrar haykıracağız. Daha önce Azerbaycan Bakü'de, Almanya Heildelberg Üniversitesi'nde bu kongreler gerçekleşmişti. Bu uluslararası anlamda İstanbul ve Türkiye'deki diğer kongreler haricinde üçüncü büyük uluslararası kongre olmuş oluyor. Bunu da Viyana'da gerçekleştiriyoruz. Kongreye 20 farklı ülkeden 60'a yakın profesör, akademisyen, ekonomist gelecek ve modele ilişkin, modelin dünyadaki uygulanabilirlik alanına ilişkin tebliğler sunacak.

"Milli Ekonomi Modeli Türkiye için yazıldı"

Bütün dünyaya yayılan Milli Ekonomi rüzgarını görmek biz çok mutlu ediyor. Dünyanın da başka bir çıkış yolu da kalmadı. Ama bu model bu topraklar için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için, bu millet için ilk defa ortaya konulmuştu. İlk hedefimiz de bunun Türkiye'de uygulanabilir alanını oluşturmak. Bu vesile burada da biz toplanmış olduk, buluşmuş olduk.

"Haydar Hoca çok büyük bir isimdi"

Haydar hoca çok büyük bir isimdi, çok kıymetli bir isimdi. O kadar büyük bir isimdi ki -aramızdan ayrılışının üzerinden 6 yıl geçti neredeyse- bugün hala bütün milletin bir araya gelmesine vesile oluyor. Hayatını birlik ve beraberlik için yaşadı. Bugün de onu adeta bize tekrar yaşatıyor. Ruhu şad olsun. Bu millete, bu vatana çok büyük hizmet etmiş çok değerli insanlardan biriydi Prof. Dr. Haydar Baş. Nasıl ki bu topraklarda yaşayabilmemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz, nasıl ki bu vatanı sahiplenebilmemizi ecdadımıza borçluyuz, bu fikirlere sahip olabilmeyi de bizler ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'a borçluyuz. O yüzden bu kıymetleri unutmadan anarak ve gelecek nesillere de aktararak onların fikirlerini, dünyalarını, düşüncelerini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

BTP lideri Hüseyin Baş daha sonra illerden gelen partililerle bir araya gelip yemek yedi, istişarelerde bulundu. BTP'nin Trabzon ziyareti, Başkanlık Divanı toplantısıyla sonar erdi.

Kaynak: ANKA

