BTÜ'den Patentli Asansör Motoru Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

BTÜ'den Patentli Asansör Motoru Geliştirildi

11.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTÜ, kayış tahrikli asansör motoru ile uluslararası patent aldı; ticarileşmeye hazır bir ürün.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde geliştirilen kayış tahrikli yeni nesil asansör motoru, Avrupa Patent Ofisi'nden patent alarak uluslararası düzeyde tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Soyaslan ve Samsun Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Avşar'ın buluş sahipleri arasında yer aldığı "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi", tüm test aşamalarını başarıyla geçerek ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi.

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da tescil alan çalışma, Avrupa Patent Ofisi tarafından da patentlenerek uluslararası düzeyde tescillendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, anlaşma sağladıkları firmanın üretimine başladığı buluşlarının, bir doktora çalışması sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Çalışma hakkında bilgi veren Fenercioğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada, makine dairesiz kayış tahrikli asansör sistemleri için daha hafif, daha verimli ve daha bütünleşik bir makine yapısı geliştirdik. Asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak görev yaptığı yenilikçi bir sistem ortaya koyduk. Böylece motor montajı için ayrıca bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden doğrudan raya montaj yapılması sayesinde, asansör sisteminin bina üzerindeki yükü de önemli ölçüde azaltıldı."

Geliştirilen sistemin hem imalat hem de montaj süreçlerinde önemli avantajlar sunduğunu belirten Fenercioğlu, şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz asansör makinesi kayışlı bir tahrik sistemine sahip. Yaygın olarak kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı yaklaşık 2,5 kat artırıldı. Bu sayede motor performansı ve enerji verimliliği yükseltildi. Ayrıca makine boyutlarının küçülmesiyle daha kompakt bir yapı elde edildi. Böylece motor, asansör kuyusu içerisinde doğrudan raya montaj yapılabiliyor ve binalarda ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmıyor. Talaşlı imalat ve döküm süreçlerinin azaltılmasıyla da üretim maliyetleri önemli ölçüde düşürüldü."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da buluşun Avrupa Patent Ofisi tarafından tescillenmesinin üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tescille beraber üniversitelerindeki uluslararası patent sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTÜ'den Patentli Asansör Motoru Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: BTÜ'den Patentli Asansör Motoru Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.