Son Dakika Haberleri: Bu Araçtan Sağ Çıktı

Bu Araçtan Sağ Çıktı

20 dakika önce

Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Bu Araçtan Sağ Çıktı, System.String[]
Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç, takla atarak ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu. Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa- Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole uçtu. Taklalar atarak iki ağacın arasında ters duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

(Seyfettin Aras/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, Güncel
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