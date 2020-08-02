Bu bayram dolmalar yalnız sarıldı - Son Dakika

Bu bayram dolmalar yalnız sarıldı

Her yıl yaz aylarında büyük bir göç furyası yaşanıyor.

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Her yıl yaz aylarında büyük bir göç furyası yaşanıyor. Bizimkini babam başlattı. Bir ay önce göçtüler köydeki evimize, ben de iştirak ettim bu kez. Anadolu'nun ortasında, Ilgaz'a yakın bir köy...

Bahçedeki ağaçları sulama işinden sıkılınca hortumu sıradaki ahlatın dibine bırakıp balkona, çocukların yanına çıkmıştım. "N'aber kızlar, kel tepeleri mi izliyorsunuz?" dedim. "Ne kel tepesi!" dediler, "Her yer yemyeşil çam ormanı". Neredeyse 25 yıl önce, o çıplak tepelerde dolaşırdım…

KAĞIT İSRAFI

90'ların başında erozyonla mücadele kapsamında dikim başlamıştı buralarda. Bir karış çam fidanları vardı o kel tepelerde. Sık çam ormanları dediklerinde şoke oldum.

Bu köyde mobil telefon sıkıntısı yaşıyoruz, bu nedenle bir tane daha GSM hattı aldık. 15 sayfa belge imzaladım. Bu nedir kardeşim? Bir çam ağacı 25 yılda yetişirken bu kadar kağıt kullanılması israf değil mi? Aynı şey bankalarda da geçerli, alışveriş fişleri, kredi kartı slipleri… Hepsi tamamen boşa giden kağıt. Geri dönüp baktığımda gördüm ki eski çamlar orman olmuş, umarım bizler de bir değişim başlatıp onlara daha saygılı olabiliriz.

KÖYÜMÜZDE BAYRAM TELAŞI

Köyde inanılmaz bir hareketlilik olur bayram öncesi, her yer temizlenir, tandırlar yakılır. Hamurlar yoğrulur, dolmalar sarılır. Burada dolma deniyor yaprak sarmasına. Yoğrulan hamurlardan gaydurma yapılır, bir çeşit ekmek. Bir gün sonra da sini yazılır. Sini yazmak, baklava açmak yani…

Arife günü ikindi namazının arkasından mezarlığa gidilir. Dualar okuruz. Bayram sabahı daha büyük bir tören vardır. Namaz biter, imam köyün en yaşlısının elini öper, sağına geçer. Sonra büyükten küçüğe herkes el öpüp o sırada yerini alır. Böylece herkes birbiriyle hızlıca bayramlaşmış olur, malum sonra kurban işleri vardır. Yakın evler birleşir, herkesin kurbanı hep birlikte halledilir. Sonra işin en güzel kısmı gelir, kavurma ve bir gün önce yapılan gaydurma yenir.

Tabii ki bütün bunlar önceki yıllarda yapılabiliyordu, şimdi salgın var ve herkes kendi evinde, bireysel çalışıyor. En çok yakınılan dert bu. Bir dahaki bayramlarımız inşallah imece içinde, birlik ve dayanışmayla geçer. İyi bayramlar herkese.

Ilgaz, Yakın, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 08:04

Son Dakika Magazin Bu bayram dolmalar yalnız sarıldı - Son Dakika Magazin
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