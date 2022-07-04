Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var - Son Dakika
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Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var

04.07.2022 12:46

Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var Sivas'ın Şarkışla İlçesine bağlı Cemel Beldesinde her hane için bir ceviz ağacı dikildi, belde halkının ceviz ihtiyacını karşılayacak.

Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var

Sivas'ın Şarkışla İlçesine bağlı Cemel Beldesinde her hane için bir ceviz ağacı dikildi, belde halkının ceviz ihtiyacını karşılayacak.

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla İlçesine bağlı Cemel Beldesinde her hane için bir ceviz ağacı dikildi, belde halkının ceviz ihtiyacını karşılayacak.

Cemel Belediye Başkanlığı tarafından ' Her bir haneye bir ceviz' projesi kapsamında dikilen 200 ceviz ağacı beldede bulunan 200 hanenin ceviz ihtiyacını karşılayacak. Toplam 23 dönüm arazi üzerine belediye işçileri tarafından 2 yıl önce dikilen ve 65 bin liraya maal olan proje belde halkının gönlünü kazanıyor. Damla sulama sistemiyle yetiştirilen ceviz ağaçları yaklaşık 3 yıl sonra ürün alınması hedefleniyor. Belde ekonomisine de katkı sağlanacak 'Her bir haneye bir ceviz' projesi çevre belediyelere de örnek oluyor. Cevizler olgunlaşana kadar 40 şeftali ağacı ekilen araziden yüzde yüz verim alınması planlanıyor.

"Her hane için toplamda 200 tane ceviz ağacı diktik"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, "Burası belediye arsası olup Kanak barajına yakın mesafede bir bölge. Cemel bölgesi tapulama sınırları alanı içerisindeyiz. Burayı biz belde olarak nasıl değerlendiririz diye düşündüğümüzde gelecek nesillere aktarabileceğimiz eserlerimiz olsun istedik. Buranın da ceviz yetiştirmeye uygun bir toprak yapısı, hava akımının olduğu bir yer olduğunu tespit ettik. ' Her bir haneye bir ceviz' mantığıyla yola çıktık. Buraya beldemiz de olan her hane için toplamda 200 tane ceviz ağacı diktik. Ceviz bilindiği gibi 5 yıldan önce meyve vermeyen bir ağaç türü. Biz de bu süreyi nasıl değerlendiririz diye düşündüğümüzde şeftali ağaçlarının 8 yıl ömrünün olduğunu ve bu süreçte meyve verebileceğini öğrendik. Buna yönelikte ceviz ağaçlarının arasına ilerde kalkacak şekilde 40 tane şeftali ağacı ektik" dedi.

"Ben dahil tüm memurlarımız gelip bu ağaçların dikimini yaptık"

Kendisinin ve belediye çalışanlarının projede çalıştığını belirten Cemel Belde Belediye Başkanı Öztürk, "Vatandaşlarımızla olan gönül ilişkimizi nasıl güçlendiririz diye düşündük. Daha sonrasında ağaç dikmeye karar verdik ama bu ağaçların da ekonomik anlamda bir değer katacak bir şey olsun dedik. Ceviz de bu manada bize en mantıklı ürün olarak geldi. Biz ilk başta bu çalışmaya başlamadan önce su kaynağını temin ettik. Yaklaşık 1 buçuk kilometre ilerden su kaynağını kayalıkları aşarak buraya kadar getirdik. Daha sorasında burada 3 tonluk bir depo kurduk ve damlama yöntemiyle sulamasını yapıyoruz. Buranın toplam maliyeti 2 yıl önceki rakamla söylüyorum 65 bin liraya mal oldu. Burada çalışanlar belediyenin kendi personeli. Ben dahil tüm memurlarımız gelip bu ağaçların dikimini yaptık. Bu arazi toplamda 23 dönümlük bir alan, bu alana hayvanlar zarar vermesin diye tel ile çevirdik. Burada yetişen cevizler halkımıza dağıtılacak. Her hanenin bir ağacı olduğu için toplanan mahsulü 200'e böleceğiz. Her hanenin cevizini belediyemiz ücretsiz olarak verecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu belde de her hanenin bir dikili ağacı var - Son Dakika

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